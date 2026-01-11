Ağrı'da 'kar kaplanları' kesintisiz ulaşım için gece gündüz çalışıyor

Kışın zorlu geçtiği Ağrı'da Karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için gece gündüz demeden karla mücadele çalışması yürütüyor.

Kentte son günlerde etkili olan yoğun kar yağışı, zaman zaman ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Karayolları 123. Şube Şefliği ekipleri, vatandaşların mağdur olmaması ve ulaşımın kesintisiz sağlanması için karla mücadele çalışmasına ara vermeden devam ediyor.

"Kar kaplanları", 41 iş makinesiyle sorumluluk alanındaki kara yollarında karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

Ağrı ile Kars'ın Kağızman ilçesini birbirine bağlayan ve son günlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan kara yolunda çalışma başlatıldı.

4 iş makinesiyle yolun büyük bölümünü ulaşıma açan ekipler, deniz seviyesinden 2 bin 270 metre yüksekteki Yukarıkent Geçidi mevkisinde zorlu hava koşullarına rağmen çalışmasını sürdürüyor.

Şube Şefi Osman Ökten'in öncülüğünde yürütülen karla mücadele çalışması, Anadolu Ajansı (AA) ekibince dronla görüntülendi.