Ağrı'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor

Güncelleme:
Ağrı'da etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu. Diğer yandan, tır sürücüleri Türk Kızılay ve Diyadin Kaymakamlığı ekiplerinden ikram aldı.

Ağrı'da etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kar ve tipi nedeniyle Ağrı-İran kara yolunda ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Diyadin ilçesi İpek Geçidi Karakolu mevkisinde mahsur kalan bazı tırlar, Karayolları 123. Şube Şefliği ekiplerinin karla mücadele çalışmasının ardından kurtarıldı.

Jandarma ve polis ekipleri de ulaşımda aksama yaşanmaması için trafiğin kontrolünü sağlıyor.

Kar yağışının devam ettiği bölgede, Türk Kızılay ve Diyadin Kaymakamlığı ekipleri tır sürücülerine ikramda bulundu.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
