Ağrı'da kalp yetmezliği rahatsızlığı bulunan çocuk, ambulans uçakla Ankara'ya nakledildi
Kalp yetmezliği rahatsızlığı bulunan 6 yaşındaki Yusuf L, ambulans uçak ile Ankara Bilkent Şehir Hastanesine sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Ağrı'dan tahliye edilen çocuk, ileri yoğun bakım ihtiyacı nedeniyle taşındı.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kalp yetmezliği tanısı bulunan 6 yaşındaki Yusuf L'nin ileri yoğun bakım ihtiyacı nedeniyle Ankara Bilkent Şehir Hastanesine sevk edilmesine karar verildi.
Sağlık ekiplerince Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirilen çocuk, ambulans uçağa alınarak Ankara'ya nakledildi.
Açıklamada, desteklerinden dolayı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Çocuk Kardiyoloji ve Çocuk Yoğun Bakım ekiplerine teşekkür edildi.