Ağrı'da Kadınlardan Gazze'ye Destek Kermesi

Güncelleme:
Ağrı'da bir araya gelen kadınlar, Gazze'ye destek olmak amacıyla kermes düzenledi. İyilik Derneği'nin organizasyonuyla gerçekleştirilen etkinlikte, kadınların evlerinde yaptığı ürünler satılarak elde edilen gelir Gazze'deki insanlara ulaştırılacak.

Ağrı'da bir araya gelen kadınların katkısıyla Gazze'ye destek kermesi açıldı.

İyilik Derneği Ağrı Şubesince, İsrail'in saldırılarından etkilenen Gazzelilere destek olmak için kermes yapıldı.

Bu kapsamda kadınların evlerinde yaptığı kek, pasta, yemek ve giyim ürünlerinin satışı için Cumhuriyet Caddesi'nde stant kuruldu.

Programa ilgi gösteren vatandaşlar alışveriş yaptı. Kermesten elde edilecek gelir, Gazze'deki insanlara ulaştırılacak.

Derneğin Ağrı Temsilcisi Hülya Polat, yaptığı açıklamada, Gazze'de yaraların sarılması için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Yaz aylarında Kudüs'e gittiğini ve insanların İsrail tarafından nasıl sindirildiğini gördüğünü belirten Polat, şöyle konuştu:

"Oradaki insanların yüz ifadesinden, İsrail devletinin İsrail askerleri nedeniyle sindirilmiş bir hali görünce Gazze'nin neler çektiğini ve orada neler yaşanabileceğini aklım almıyor. Sumud Gemisi'ne katılan yakın akrabalarım var. Sorduğumuzda neler yaşadıklarıyla ilgili konuşmuyorlar. İnsanlık adına yola çıkan insanlara çok ciddi işkenceler, psikolojik baskı yapıldığını duyduk. Gazze'de savaş yok, soykırım var ve dünya buna sessiz."

Polat, İsrail'in soykırım ve katliamlarına rağmen Gazzelilerin Allah'a hamd, şükür ve secde etmekten vazgeçmediğini dile getirdi.

Bir nebze de olsa Gazze'ye destek olmak için kermesi düzenlediklerini belirten Polat, "Mahşerde Allah'a karşı bir mazeretimiz olsun 'Rabb'im, elimizden bu geliyordu ve bunu yaptık' diyebilmek için toptancılardan giyim ürünü, evlerimizde pasta ve yemek gibi ürünler hazırlayarak kermes yaptık. Gazze'nin yaralarını sarmak için kendi çapımızda gayret ediyoruz. Her insanın mutlaka yapabileceği bir şeyler vardır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
