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Ağrı'da Kaçakçılık Operasyonu: 4 Gözaltı

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Ağrı'nın Doğubayazıt ve Taşlıçay ilçelerinde gerçekleştirilen gümrük kaçağı sigara operasyonlarında 6 bin 548 paket sigara ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ve Taşlıçay ilçelerinde yapılan kaçakçılık operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Doğubayazıt ve Taşlıçay ilçelerinde gümrük kaçağı sigara operasyonları gerçekleştirildi.

Operasyonda 6 bin 548 paket gümrük kaçağı sigara ele geçiren ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
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