Ağrı'da gümrük kaçağı cep telefonlarını piyasaya sürdükleri iddiasıyla 3 kişi tutuklandı

Ağrı merkezli 2 ilde gümrük kaçağı cep telefonlarını piyasaya sürerek haksız kazanç sağladıkları belirlenen kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklandı.

Patnos Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı telefonları ilçede piyasaya sürdüğü belirlenen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

6 ay boyunca fiziki ve teknik takip yapan ekipler, Ağrı ve Van'da 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 255 gümrük kaçağı cep telefonu, 1 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca ve bu silahlara ait fişekler ile bir laptop ele geçirildi.

Operasyonda A.Y, Ö.N, M.N, H.Y, M.İ, M.N.G ve S.D gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Patnos Adliyesine sevk edilen zanlılardan H.Y, Ö.N ve M.İ tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.