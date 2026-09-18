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Ağrı'da Gazzeli çocuklar için uçurtmalar gökyüzüne bırakıldı

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Ağrı'da Gazzeli çocuklar için uçurtmalar gökyüzüne bırakıldı
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Ağrı'da öğrenciler, "Uçurtmalar Vurulmasın Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinliği kapsamında Gazze'deki çocuklar için uçurtma uçurdu.

Ağrı'da öğrenciler, "Uçurtmalar Vurulmasın Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinliği kapsamında Gazze'deki çocuklar için uçurtma uçurdu.

Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan, Ağrı Valiliği koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünün organizasyonuyla gerçekleştirilen etkinlik için öğrenciler Abide Meydanı'nda bir araya geldi.

Vali Önder Bozkurt, İl Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan, öğrenciler, Türk ve Filistin bayrakları eşliğinde Millet Bahçesi'ne kadar yürüdü.

Öğrenciler, Türk ve Filistin bayraklı uçurtmaları Gazzeli çocuklar için gökyüzüne bıraktı.

Vali Yardımcısı Tarık Buğra Seyhan, burada yaptığı konuşmada, zulme uğrayan Filistinliler için bir araya geldiklerini söyledi.

Etkinliğe katılan öğrencilere teşekkür eden Seyhan, şöyle konuştu:

"Tüm Müslümanların ortak duası bir an önce bu zulmün son bulmasıdır. Filistin'in tam manasıyla özgürlüğüne kavuşmasını yüce Allah'tan niyaz ediyoruz. Oradaki çocuklarımızın da buradaki çocuklarımızdan bir farkının olmadığı şuuruyla yaşamayı, o bilinçle oradakileri anmayı kendimize bir görev biliyoruz."

Kaynak: AA
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