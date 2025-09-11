Ağrı'da Fırtına 44 Evin ve 30 Ahırın Çatısını Uçurdu

Ağrı'da fırtına nedeniyle 44 ev ve 30 ahırın çatısında hasar oluştu.

İl merkezine bağlı Tezeren köyünde akşam saatlerinde fırtına etkili oldu.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Ekipler köyde yaptıkları incelemede 44 ev ve 30 ahırın çatısının uçtuğunu tespit etti.