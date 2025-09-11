Ağrı'da Fırtına 44 Evin ve 30 Ahırın Çatısını Uçurdu
Ağrı'nın Tezeren köyünde meydana gelen fırtına, 44 evin ve 30 ahırın çatısında hasara yol açtı. Olayın ardından AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ağrı'da fırtına nedeniyle 44 ev ve 30 ahırın çatısında hasar oluştu.
İl merkezine bağlı Tezeren köyünde akşam saatlerinde fırtına etkili oldu.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Ekipler köyde yaptıkları incelemede 44 ev ve 30 ahırın çatısının uçtuğunu tespit etti.
Kaynak: AA / Elvan Demir - Güncel