Ağrı'da Etiketsiz ve Soğuk Zincir Kırıcılığı İle Satışa Sunulan Sucuklara El Konuldu

Güncelleme:
Ağrı'da yapılan denetimlerde, yöresel ürün stantlarında etiketsiz ve soğuk zincir kırılarak satışa sunulan 415 kilogram sucuk tespit edilerek imha edilmek üzere el konuldu. Gıda güvenliği açsından tehdit oluşturan ürünlerle ilgili yasal işlemler başlatıldı.

Ağrı'da, yöresel ürünler standında etiketsiz ve soğuk zincir kırılarak satışa sunulduğu tespit edilen 415 kilogramlık sucuğa el konulduğu bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Cumhuriyet Caddesi Zabıta Amirliği yanında kurulan yöresel ürün stantlarında denetim gerçekleştirildiği belirtildi.

Müdürlük personeli ve kolluk kuvvetleriyle yürütülen resmi kontrolde etiketsiz ve soğuk zincir kırılarak satışa sunulan yaklaşık 415 kilogram sucuk tespit edildiği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gıda güvenliği ve halk sağlığını tehdit eden söz konusu ürünler, 'güvenilir olmayan gıda' kapsamında değerlendirilerek imha edilmek üzere el konuldu. Olayla ilgili olarak, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında gerekli yasal işlemler başlatıldı."

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
