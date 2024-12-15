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Ağrı'da Dondurucu Soğuklar Murat Nehri'ni Buzla Kapladı

Ağrı'da Dondurucu Soğuklar Murat Nehri'ni Buzla Kapladı
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Ağrı'da etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle Murat Nehri kısmen buzla kaplandı. Hava sıcaklıkları sıfırın altında 17 dereceye kadar düşerken, vatandaşlar araçlarını battaniye ve brandalarla örttü.

Ağrı'da etkili olan dondurucu soğuk nedeniyle Murat Nehri kısmen buzla kaplandı.

Bölgede etkili olan soğuk yaşamı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 17 derece ölçüldüğü kentte, araç camları buzla kaplandı, bazı vatandaşlar araçlarını battaniye ve brandalarla örttü.

İl merkezinden geçen Murat Nehri de kısmen buz tuttu. Nehrin yüzeyinden çıkan buhar ve buz kütleleri dronla görüntülendi.

Taşlıçay ilçesinde de soğuk hava nedeniyle dereler buz tuttu.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
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