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Ağrı'da Dondurucu Soğuk ve Buz Sarkıtları

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Ağrı'da etkili olan dondurucu soğuklar, ev ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtlarının oluşmasına neden oldu. Murat Nehri'nin yüzeyi de donarken, vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için çeşitli önlemler alıyor.

Ağrı soğuk havaya teslim oldu, buz sarkıtları oluştu

AĞRI - Yeniden dondurucu soğuklara teslim olan Ağrı'da, buz sarkıtları oluştu.

Kış mevsiminin en sert geçtiği illerin başında gelen Ağrı'da bir süre önce etkili olan kar yağışının ardından meydana gelen soğuklar etkisini göstermeye devam ediyor. Yeniden beyaza bürünen kentte, birçok ev ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluşurken kent merkezinden geçen Murat Nehri'nin yüzeyi de buz tuttu. Bazı vatandaşlar ise araçlarını soğuktan korumak için battaniye ile sardı.

Kış lastiklerini taktırmak için lastikçiye giden vatandaşlardan Yunus Kaya, "Sabah uyandığımda hava eksi 8 dereceydi. Arabalarımız neredeyse donmuştu. Kış geldiği için lastiklerimizi değiştirmeye geldik ama hava çok soğuk, donuyoruz. Dışardan gelen insanlar burada yazın 1 ay sürdüğünü, geriye kalan ayların kış olarak geçtiğini söylüyor. Burada kış 6-7 ay sürüyor neredeyse" ifadelerine yer verdi.

Ağrı'da Dondurucu Soğuk ve Buz Sarkıtları
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERVE GÖKBAKAN - Güncel
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