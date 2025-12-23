Doğum günü pastasından ölen Remziye'nin ailesi: Sorumlular cezalandırılsın

AĞRI'da kaldığı yurtta arkadaşlarının sürpriz doğum günü kutlamasında yediği yaş pastanın alerjisi olduğu yumurta içermesi nedeniyle fenalaşıp, tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Remziye Horuz (25), memleketi Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde toprağa verildi. Acılı aile, kızlarının ölümüne neden olan sorumluların cezalandırılmasını istedi.

Ağrı'da Abdurrahim Arvasi Kız Yurdu'nda kalan Remziye Horuz'a, arkadaşları 2 Aralık'ta doğum günü sürprizi yapmak istedi. İddiaya göre; kent merkezindeki bir pastaneye giden 2 öğrenci, arkadaşlarının yumurtaya alerjisi olduğunu belirterek, yumurta içermeyen pasta siparişi verdi. Doğum günü kutlamasında pastayı yiyen Horuz, kısa süre sonra fenalaştı. Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Horuz, aynı gece yoğun bakıma alındı. 2 Aralık'tan bu yana tedavi gören Remziye Horuz, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında pastanede çalışan Y.A. (41) ve F.Y. (32) gözaltına alındı. Öte yandan olay günü alınan pasta numunesinin yumurta bileşeni içerip içermediğinin tespiti için İstanbul İl Tarım Müdürlüğü Laboratuvarı'na gönderildiği belirtildi.

'SORUMLULARIN CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUZ'

Remziye Horuz'un cenazesi, Ağrı'da yapılan otopsinin ardından kara yoluyla Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine getirildi. Remziye Horuz, dün akşam saatlerinde Yeni Mezarlık'ta gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kızını okutmak için üniversiteye gönderdiğini belirten belediye emeklisi Salih Horuz (72), "Kızımı kaybetmek benim için çok zor. Elimden bir şey gelmiyor" diyerek adalet istediğini belirtti.

Kardeşinin ölümünde ihmal olduğunu savunan Emine Horuz ise "Kimin ihmali varsa sorumluların bulunmasını istiyoruz. Kimsenin hakkına girmek niyetinde değiliz ama hakkımızı da kimseye bırakmayacağız" diye konuştu.

Ağabey Bilal Horuz da "Kardeşim pastayı yemeden önce üç kez 'İçinde yumurta var mı?' diye sormuş. Yok denilmiş. Kardeşimin ölümüne sebep olanlardan şikayetçiyiz" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.