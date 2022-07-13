Ağrı'da çiftçilerin tarlalarda zorlu mesaisi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ağrı'da çiftçilerin tarlalarda zorlu mesaisi

AA - Abdullah Söylemez - Güncel
 - Güncelleme:
Ağrı'da çiftçilerin tarlalarda zorlu mesaisi

Ağrı'da, ot biçme döneminin başlamasıyla sabah erken saatlerde tarlalarına giden çiftçiler, hayvanların kışlık yiyecek ihtiyacını gidermek için yoğun mesai harcıyor.

Ağrı'da, ot biçme döneminin başlamasıyla sabah erken saatlerde tarlalarına giden çiftçiler, hayvanların kışlık yiyecek ihtiyacını gidermek için yoğun mesai harcıyor.

Tarım ve hayvancılığın yaygın olarak yapıldığı kentte, çiftçiler bu yıl da sıcak havada zorlu mesaisine başladı.

Günün ilk ışıklarıyla tarlalarına giden çiftçiler, traktör ve tırpan yardımıyla biçtikleri otları üst üste yığıyor.

Çiftçilerin sıcak havaya rağmen gün boyu sürdürdüğü çalışmaların bir bölümü havadan görüntülendi.

Uzun uğraşlar sonucu biçilen ve hazır hale getirilen otlar, bir süre tarlada bekletildikten sonra traktörlerle köylere taşınıp hayvanların kışlık yiyecek ihtiyacı için kullanılıyor.

AA / Abdullah Söylemez - Güncel

Ağrı Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title