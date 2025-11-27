Ağrı'da Cezaevi Firarisi Yakalandı
Çeşitli suçlardan cezaevinde hükümlü olan O.Y., 37 yıl 5 ay 20 gün hapis cezası ile yakalandı ve yeniden cezaevine gönderildi.
Ağrı'da çeşitli suçlardan hükümlü cezaevi firarisi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çeşitli suçlardan hakkında 37 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olan O.Y'nin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Polisin operasyonuyla yakalanan hükümlü, işlemlerin ardından yeniden cezaevine gönderildi. ?
Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel