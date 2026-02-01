Haberler

Ağrı'da çatıdan akan kar kütlesinin altında kalıp, yaralandı

Güncelleme:
Ağrı'nın Fırat Mahallesi'nde çatıdan düşen kar ve buz kütlesi, seyir halindeki bir aracın üzerine düştü. Araçta maddi hasar meydana gelirken, sürücü yara almadan kurtuldu. Olay sonrası polis, binaların saçak altlarına güvenlik şeridi çekti.

BİNA ALTLARINA ŞERİT ÇEKİLDİ

Ağrı merkez Fırat Mahallesi'nde meydana gelen olayda, çatıdan düşen kar ve buz kütlesi, seyir halindeki bir araca isabet etti. 06 DS 8255 plakalı araçta maddi hasar meydana gelirken, sürücünün olaydan yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Polis ekipleri, benzer tehlikeleri önlemek amacıyla, bölgedeki binaların saçak altlarına güvenlik şeridi çekti.

Haber: Ümit OKTAN / AĞRI,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
