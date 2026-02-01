Ağrı'da çatıdan akan kar kütlesinin altında kalıp, yaralandı
BİNA ALTLARINA ŞERİT ÇEKİLDİ
Ağrı merkez Fırat Mahallesi'nde meydana gelen olayda, çatıdan düşen kar ve buz kütlesi, seyir halindeki bir araca isabet etti. 06 DS 8255 plakalı araçta maddi hasar meydana gelirken, sürücünün olaydan yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Polis ekipleri, benzer tehlikeleri önlemek amacıyla, bölgedeki binaların saçak altlarına güvenlik şeridi çekti.
