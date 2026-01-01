Haberler

Ağrı'da üzerine buz sarkıtı düşen kişi yaralandı

Güncelleme:
Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyen Baran Avşar'ın üzerine düşen buz sarkıtları sonucu yaralandığı bildirildi. Olay sonrası sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ağrı'da üzerine buz sarkıtı düşen kişi yaralandı.

Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyen Baran Avşar'ın (51) üzerine 5 katlı binanın çatısında oluşan buz sarkıtları düştü.

Vatandaşlar ve esnaf, yaralıyı iş yerine alıp durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kafasından yaralanan Avşar, ambulansta ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel





