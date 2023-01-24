Ağrı'da askeri araç şarampole devrildi: 2 şehit Güncel Haberler Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde askeri aracın şarampole devrilmesi sonucu ağır yaralanan 2 asker, kaldırıldıkları hastanede şehit oldu. Olayla ilgili Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Ağrı'da, Türkiye-İran sınır hattında bulunan Güvenlik Duvarı civarında arama ve tarama faaliyeti gerçekleştiren askeri araç buzlanma nedeniyle şarampole devrildi. 2 ASKER ŞEHİT OLDU Meydana gelen kazada ağır yaralanan 2 asker Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Askerler hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Olayla ilgili Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Tragger Ağrı 3. Sayfa Güncel Haberler

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