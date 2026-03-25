Haberler

Ağrı'da askeri araç kazasında şehit olan Uzman Çavuş Akarsel'in cenazesi Konya'da defnedildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde askeri araç kazasında ağır yaralandıktan sonra şehit olan Ulaştırma Uzman Çavuş Selman Akarsel, memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından Selman Akarsel'in (26) naaşı, askeri uçakla Konya Havalimanı'na getirildi.

Yakınları ve yetkililer tarafından karşılanan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşlarının omuzlarında cenaze aracına taşındı.

Ardından Akarsel'in cenazesi, Karatay ilçesindeki babaevinde helallik alındıktan sonra Musalla Mezarlığı'ndaki şehitliğe götürüldü.

Burada Akarsel'in babası Osman, annesi Gülender Akarsel ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Bu sırada anne Gülender Akarsel, "Daha bir ay olmamıştı seni göreli, şehit olacağın hiç aklıma gelmemişti, kınalı kuzum." ifadesini kullandı.

Şehit Akarsel'in naaşı, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Konya Şehitliği'nde toprağa verildi.

Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ahmet Murat Koru, İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, siyasi parti temsilcileri, ilçe belediye başkanları, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Savaş Güler
