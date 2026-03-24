Ağrı'da askeri araç kazasında şehit olan asker için tören düzenlendi

Güncelleme:
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde askeri araç kazasında şehit olan uzman çavuş Yusuf Açay, törenle memleketine uğurlandı.

Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda düzenlenen törende, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi.

Öz geçmişinin okunması ve dua edilmesinin ardından şehidin naaşı, silah arkadaşlarının omzunda bir süre taşındıktan sonra uçağa konuldu.

Şehit Açay'ın naaşı dualarla memleketi Hatay'a uğurlandı.

Törene, Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cavit Tütüncü, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel ve askerler katıldı.

İlçede bugün meydana gelen kazada ağır yaralanan Ulaştırma Uzman Çavuş Selman Akarsel de şehit olmuştu.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız
Kabine sonrası Erdoğan'dan 'İran' mesajı: Ülkemizi ateş çemberinin dışında tutacağız

Erdoğan'dan Kabine sonrası İran mesajı: Bunu yapmakta kararlıyız
İran, Türkiye vanasını kapattı iddiası! Yalanlama geldi

İran'la ilgili ortalığı karıştıran "Türkiye" iddiası! Yalanlama geldi
Yunus Emre Özden'in eski eşi, Aleyna Kalaycıoğlu'nun hapse girmesine kayıtsız kalamadı

Yuvasını yıktığı isim, Aleyna'nın hapse girmesine kayıtsız kalamadı
Okan Buruk, Galatasaray'a 2 gol atan yıldız isme göz koydu

Galatasaray'a 2 gol atan yıldız isme göz koydular
Semih Kılıçsoy Beşiktaş'a ahlar vahlar ettirdi

Beşiktaş'a ahlar vahlar ettirdi
Gelecek sezon Avrupa kupalarına katılacak takım sayımız belli oldu

Merakla beklenen haber geldi
Erol Köse son yolculuğuna uğurlandı! Sadece bir kişi ağladı

Erol Köse'nin cenazesinde ibretlik görüntü! Sadece bir kişi ağladı