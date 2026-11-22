Ağrı'da aralıklarla etkili olan kar yağışı Taşlıçay kara yolunda ulaşımı aksattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Ağrı'da dün başlayan sağanak yerini kar yağışına bıraktı; aralıklarla etkili olan yoğun kar nedeniyle kent merkezi ve çevresi yeniden beyaza büründü. Kar yağışı Ağrı-Taşlıçay kara yolunda ulaşımı olumsuz etkilerken Karayolları ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.
Ağrı'da etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kentte dün başlayan sağanak yerini kar yağışına bıraktı. Aralıklarla etkili olan yoğun kar yağışının ardından kent merkezi ve çevresi yeniden beyaza büründü.
Kar yağışı Ağrı-Taşlıçay kara yolunda da ulaşımı olumsuz etkiledi.
Karayolları ekipleri ulaşımda aksama yaşanmaması için karla mücadele çalışması başlattı.
Kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Kaynak: AA