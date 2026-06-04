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Ağrı'da çobanın ölümüne ilişkin aranan yabancı uyruklu zanlı tutuklandı

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Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde bir Afgan çobanın hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde Afgan çobanın ölümüne ilişkin gözaltına alınan yabancı uyruklu zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Dilekyazı köyünde 31 Mayıs'ta çıkan kavgada Afganistan uyruklu bir çobanın hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, "kasten öldürme" suçundan aranan Afganistan uyruklu şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Ağrı-Erzurum kara yolu üzerinde bulunan Eleşkirt Aydıntepe Jandarma Karakolu mevkisinde şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez
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