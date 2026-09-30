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Ağrı'da AFAD ve jandarma, 6 araçta mahsur kalan 40 kişiyi kurtardı

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Ağrı'da AFAD ve jandarma, 6 araçta mahsur kalan 40 kişiyi kurtardı
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Valilik açıklamasına göre, Ağrı'nın Çobanbey köyü Kalo Yaylası'nda çamurlu arazi nedeniyle 6 araçta mahsur kalan 40 kişi kurtarıldı. Bölgeye sevk edilen jandarma, AFAD ve Türk Kızılay ekiplerinden 52 personel ile İl Özel İdaresi ekipleri, vatandaşları ve araçları kurtardı.

Ağrı'da AFAD ve jandarma ekipleri, yayla dönüşünde mahsur kalan 40 kişiyi kurtardı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine, Çobanbey köyü Kalo Yaylası'nda çamurlu ve engebeli arazi şartları nedeniyle 6 araçta bulunan 40 kişi mahsur kaldı.

Vatandaşların kurtarılması için jandarma, AFAD ve Türk Kızılay ekiplerinden 52 personel bölgeye sevk edildi.

İl Özel İdaresi ekiplerinin de yol açma çalışması yaptığı bölgede, vatandaşlar ve araçları kurtarıldı.

Kaynak: AA
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