Ağrı'da 5 kilo 948 gram uyuşturucu ele geçirildi
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Ağrı'da durdurulan İran plakalı otobüste 5 kilo 948 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Ağrı'da durdurulan İran plakalı otobüste 5 kilo 948 gram uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Eleşkirt yolundaki uygulama noktasında İran plakalı otobüsü durdurdu.
Otobüsteki eşyaların indirilmesinin ardından narkotik dedektör köpeğinin desteğiyle yapılan aramada, koli içerisinde 5 kilo 948 gram skunk bulundu.
Sürücü ve muavin, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Güncel