Ağrı'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Ağrı'da, çeşitli suçlardan aranan 5 firari hükümlü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlüler, işlem sonrası cezaevine teslim edildi.

Ağrı'da çeşitli suçlardan aranan 5 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde çalışma yapıldı.

Bu kapsamda "kasten yaralama" suçundan 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.U, "kasten öldürme" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K, çok sayıda suçtan aranmakta olan M.U. ve S.U. ile "infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak" suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.Ç. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
