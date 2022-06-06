Ağrı'da 5.8'lik depreme müdahale tatbikatı - Haberler

AĞRI'da 5.8 büyüklüğünde bir depreme müdahale tatbikatı yapıldı. Vali Osman Varol başkanlığındaki tatbikatta, ekipler ayrıca bir binada çıkan yangına da müdahale eti.

Ağrı'da afet ve acil durumlara karşı, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) masabaşı ve saha tatbikatı düzenlendi. Vali Osman Varol başkanlığında, İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu üyeleri ve çözüm ortağı olan kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı toplantıda önce masabaşı tatbikat yapıldı. Vali Varol'un 112 Acil Çağrı Merkezi'nde kurulan kriz masasından takip ettiği tatbikatta, senaryo gereği meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depreme müdahale gerçekleştirildi. Senaryo gereği merkez Fırat Mahallesi'ndeki DSİ yerleşkesinde bina yıkıldığı bilgisi gelmesi üzerine ekipler, olaya müdahale etti. Arama-kurtarma ile sağlık ve güvenlik trafik birimlerinin teknolojik ekipmanlar kullanarak enkaz altında kaldığı öğrenilen kişilerden birini ölü, diğerini yaralı olarak çıkardı. Enkazda kalan yakınları için panik içinde ekiplere saldıranları, güvenlik ekipleri, başarılı müdahale ile alandan uzaklaştırdı.

Gerçeği aratmayan tatbikata AFAD'ın yanı sıra, Kızılay, jandarma, emniyet, Türk Telekom, Aras EDAŞ, AKUB, AFAD gönüllüleri, İHH arama kurtarma ekibi, UMKE, sağlık ve itfaiye ekipleri katıldı. Tatbikatı, Vali Varol'un yanı sıra, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İsmail Sıkı, Ağrı Belediye Başkan Vekili Reşat Aslan, kurum müdürleri ve STK temsilcileri de takip etti.