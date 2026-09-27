Haberler

Ağrı'da 100'üncü Yıl Mahallesi'ndeki ibadete açılmayan camide çıkan yangın söndürüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ağrı'da 100'üncü Yıl Mahallesi'ndeki ibadete açılmayan camide çıkan yangın söndürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı'da 100'üncü Yıl Mahallesi'ndeki Şehir Mezarlığı içinde bulunan ve yapımı tamamlanmasına rağmen ibadete açılmayan camide saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında caminin çatısı ile güneydoğu cephesi yandı; çıkış nedeni araştırılıyor.

AĞRI Şehir Mezarlığı'nın içinde bulunan camide çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

100'üncü Yıl Mahallesi'ndeki Şehir Mezarlığı'nın içinde bulunan camide, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Yapımı tamamlanmasına rağmen ibadete açılmayan caminin çatısından yükselen alevleri görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekipler alevleri söndürürken, caminin çatısı ile güneydoğu cephesi yandı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Konserde beklenmedik kaza! Hulusi Akar neye uğradığını şaşırdı

Konserde beklenmedik kaza! Hulusi Akar neye uğradığını şaşırdı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon soruşturması derinleşiyor! Erdin Özel gözaltına alındı

Fon soruşturması derinleşiyor! Erdin Özel gözaltına alındı
Estetik için servet harcamıştı! Ebru Gündeş’in son hali gündem oldu

Estetik için servet harcamıştı! Son hali epey konuşulacak gibi
Dün gece neler oldu neler! Uluslar Ligi'nde büyük heyecan

Dün gece neler oldu neler! İzleyemeyenler bin pişman
Suat Kılıç'tan korumasına dikkat çeken uyarı: Mustafa geç kalıyorsun

Yanına yaklaşınca korumasına patladı: Geç kalıyorsun Mustafa
Fenerbahçe olağan genel kurul toplantısında gergin anlar

Toplantı başlar başlamaz ortalık karıştı! Aziz Yıldırım küplere bindi
Fon soruşturmasında Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener gözaltına alındı

Emir Münir Sarpyener gözaltına alındı
Ekibi var kendisi yok! Fenerbahçe genel kuruluna damga vuran görüntü

Herkesin gözü onu arıyordu! Ekibini gönderdi, kendisi gelmedi