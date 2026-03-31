Ağrı'da 10 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il merkezinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda arama yapılan bir araçta 10 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçiren ekipler, bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.