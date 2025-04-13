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Ağlı'da Kar Kalınlığı 50 Santimetreyi Geçti

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Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde aralıklarla devam eden kar yağışı gece saatlerinde etkisini artırarak kar kalınlığını 50 santimetreye çıkardı. Yerel ekipler, kar küreme ve yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde kar kalınlığı 50 santimetreyi geçti.

Kent merkezinde aralıklarla etkili olan kar yağışı Ağlı ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artırdı.

Kar yağışıyla, ilçe merkezi ve ilçeyi çevreleyen ormanlık alan beyaz örtüyle kaplanırken, araçlar karın altında kaldı.

İlçe merkezinde 50 santimetreyi geçen kar kalınlığı, yüksek rakımlı köylerde ise 80 santimetreye yaklaştı.

İlçede, İl Özel İdaresi, Karayolları ve Belediye ekipleri kar küreme ve yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Vatandaşlardan Emrullah Arık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçeye kış aylarında yoğun şekilde kar yağdığını söyledi.

Kar yağışının kendileri için sürpriz olmadığını belirten Arık, "Geçen yıl mayıs ayında da kar yağmıştı ancak bu yıl biraz daha fazla yağdı. Güzel oldu. Biz alışığız. Arkadaşım buraya tatile gelmişti. Aracının çıkabilmesi için kardan kapanan yolu açıyoruz." dedi.

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Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
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