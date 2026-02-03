Haberler

Türkiye'nin AGİT Daimi Temsilcisi Kızıltan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Türkiye'nin AGİT Daimi Temsilcisi Büyükelçi Zeynep Kızıltan, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen 'Yılın Kareleri' fotoğraf oylamasına katılarak çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları değerlendirdi.

Türkiye'nin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Zeynep Kızıltan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Büyükelçi Kızıltan, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Kızıltan, "Gazze: Açlık" kategorisinde Moiz Salhi'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı", "Portre"de Şebnem Coşkun'un "Sarmanla sarılan" fotoğraflarını seçti.

"Haber" kategorisinde oyunu Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Mavi vatanımız" karesinden yana kullanan Kızıltan, "Spor"da Mustafa Hatipoğlu'nun "Kaptan" fotoğrafını oyladı.

Kızıltan, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Beytullah Eles'in "Göklerde bir kale", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Gerald Anderson'un "Her şeye rağmen" başlıklı fotoğraflarını tercih etti.

-? ?Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesi üzerinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu - Güncel
