Ağırnas Kaşifleri Projesi ile Öğrenciler Tarih ve Kültürü Keşfetti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Ağırnas Kaşifleri' projesi kapsamında ortaokul öğrencileri Koramaz Vadisi'ni ziyaret ederek tarihi ve kültürel zenginlikleri yerinde deneyimledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde, Kent Konseyi destekleriyle gerçekleşen "Ağırnas Kaşifleri" projesi kapsamında öğrenciler, Koramaz Vadisinin tarih, doğa ve kültür zenginliğini yerinde deneyimledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Koramaz Vadisi ile müzesi "Ağırnas Kaşifleri" projesiyle ortaokul öğrencilerini konuk etti.

Prof. Dr. Osman Özsoy'un öncülüğünde ve Dr. Mevlidiye Yılmaz'ın yürütücülüğünde gerçekleştirilen proje kapsamındaki sertifika programı Ağırnas Osman Yücel Ortaokulu öğrencileriyle tamamlandı.

Programda yer alan genç kaşifler, Mimar Sinan'ın mirasına sahip çıkarak Koramaz Vadisinin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini keşfetti.

Program kapsamında mimari tanıtımlar, müze gezileri, yerel kültür atölyeleri, dorak taşı ve aspir yağı yapımı gibi birçok etkinlik gerçekleştirildi.

Programın sertifika törenine, Melikgazi Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, İlçe Jandarma Komutanı Cuma Kavak, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Cuma Doğan ve Kayseri Kent Konseyi Başkanı Ahmet Serdar Altuntuğ ile akademisyenler ve eğitimciler katıldı.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
