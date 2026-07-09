Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, basın toplantısı düzenledi

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin organizasyonunun mükemmelliğiyle övünmekten daha önemli konular bulunduğunu belirten Ağıralioğlu, Türkiye'nin ağırlayan değil, ağırlanan devlet olmak zorunda olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin İsrail ve Yunanistan'la savaşacakmış gibi bir algı oluşturulmaya çalışıldığına işaret eden Ağıralioğlu, "Biz, hukukun, hakkın yanında durmuş bir milletiz. Her zaman uluslararası meşruiyet hattında durduk. Biz kendi vatanımızı bile hukukla koruyoruz. Dünyada varlığımızı hukuk üzerine ifade ediyoruz." dedi.

Ağıralioğlu, gelecek dönemin Türkiye açısından riskli bir dönem olduğunu öne sürerek, NATO bildirisinin bu riskleri bertaraf etmeye yönelik beklentilerini karşılamadığını söyledi.