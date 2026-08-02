Haberler

Ağıralioğlu: "Sağ merkez değil, normal bir kimliğimiz var"

Ağıralioğlu: 'Sağ merkez değil, normal bir kimliğimiz var'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Türkiye'nin siyasi merkezi olmaya çalışıyoruz, böyle sağ merkez değil, normal bir kimliğimiz var. Ay yıldızlı al bayrağı, kendi bayrağı bilen, aidiyetin, referansın, mensubiyetin ne olursa olsun, güçlü bir geleceğe, zengin, mutlu bir memleket idealine 'ben milletime borçluyum' diyen, neye ait olduğunun değil, gelecekte ne yapacağımızın önemli olduğu bir yönetim merkezine dönüşmeye çalışıyoruz. Her kesimin oyuna talibiz" dedi.

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, " Türkiye'nin siyasi merkezi olmaya çalışıyoruz, böyle sağ merkez değil, normal bir kimliğimiz var. Ay yıldızlı al bayrağı, kendi bayrağı bilen, aidiyetin, referansın, mensubiyetin ne olursa olsun, güçlü bir geleceğe, zengin, mutlu bir memleket idealine 'ben milletime borçluyum' diyen, neye ait olduğunun değil, gelecekte ne yapacağımızın önemli olduğu bir yönetim merkezine dönüşmeye çalışıyoruz. Her kesimin oyuna talibiz" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

" Türkiye'nin siyasi merkezi olmaya çalışıyoruz; böyle sağ merkez değil, normal bir kimliğimiz var. Ay yıldızlı al bayrağı, kendi bayrağı bilen; aidiyetin, referansın, mensubiyetin ne olursa olsun, güçlü bir geleceğe, zengin, mutlu bir memleket idealine 'ben milletime borçluyum' diyen, neye ait olduğunun değil, gelecekte ne yapacağımızın önemli olduğu bir yönetim merkezine dönüşmeye çalışıyoruz. Her kesimin oyuna talibiz. Türkiye'de oy çeşitliliği bu kadar farklı yerden olabilen, merkezi mıknatıslanmasını yapabilen bir partiye dönüşüyoruz, her taraftan oy alıyoruz."

Kaynak: ANKA
Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa etti

Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast timindeki FETÖ'cüyle ilgili dikkat çeken ayrıntı

Bu ilk kez açıklandı! FETÖ'cü hainle ilgili gündem yaratacak detay
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Genç kadına sokak ortasında ahlaksız teklif! Şüpheli emniyete böyle getirildi

Ahlaksız teklifin faturası ağır oldu! İşte gece kaydedilen o görüntü
Genç kadının acı sonu: Fotoğraf çekerken canından oldu

Fotoğraf çekerken canından oldu
İstanbul'da gece trafiğe çıkacaklar dikkat: Bu yollar kapatılacak

İstanbul'da gece trafiğe çıkacaklar dikkat: Bu yollar kapatılacak
Elazığ'da orman yangını: Ekipler zamanla yarışıyor

Gece başladı, müdahale sürüyor: Ekipler zamanla yarışıyor
125 yıllık köklü Türk bankası ABD'li şirkete satıldı

125 yıllık köklü Türk bankası ABD'li şirkete satıldı
Ankara’dan Giresun’a taksi yolculuğunun sırrı çözüldü: Bakın ne için o kadar para ödemişler

Ankara’dan Giresun’a taksi yolculuğunun sırrı çözüldü
Genç oyuncudan Özge Özpirinçci için olay suçlama: Beni ve ailemi çetelere yem ettin

Ünlü oyuncu için olay suçlama: Beni ve ailemi çetelere yem ettin