İsrail'de Cnn Türk Ekibine Gözaltı... Ağıralioğlu: "İlgilileri, Sorumluluklarını Yerine Getirmeye Davet Ediyorum."

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ile kameraman Halil Kahraman'ın İsrail'de gözaltına alınmasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ağıralioğlu, "Her zaman ve her yerde olduğu gibi, CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ile kameraman Halil Kahraman'a sergilediği tavırla İsrail yine pervasız ve hukuk tanımaz tavrını sürdürmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, basın görevini yapmak için sahada bulunan vatandaşlarımızın, emekçilerimizin güvenliğini korumak adına gereken her adımı atmak mecburiyetindedir. İlgilileri, sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA