Haberler

İsrail'de Cnn Türk Ekibine Gözaltı... Ağıralioğlu: "İlgilileri, Sorumluluklarını Yerine Getirmeye Davet Ediyorum."

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, İsrail'de gözaltına alınan CNN Türk muhabiri ve kameraman için Türkiye'nin basın emekçilerinin güvenliğini koruması gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, basın görevini yapmak için sahada bulunan vatandaşlarımızın, emekçilerimizin güvenliğini korumak adına gereken her adımı atmak mecburiyetindedir. İlgilileri, sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyorum" açıklamasını yaptı.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ile kameraman Halil Kahraman'ın İsrail'de gözaltına alınmasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ağıralioğlu, "Her zaman ve her yerde olduğu gibi, CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ile kameraman Halil Kahraman'a sergilediği tavırla İsrail yine pervasız ve hukuk tanımaz tavrını sürdürmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, basın görevini yapmak için sahada bulunan vatandaşlarımızın, emekçilerimizin güvenliğini korumak adına gereken her adımı atmak mecburiyetindedir. İlgilileri, sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
Fatma öğretmeni öldüren lise öğrencisi için tutuklama kararı

Fatma öğretmeni katleden cani ile ilgili yeni gelişme
Maçı anlatan spiker, 2. Lig'de 29 gol atan oyuncuyu Fenerbahçe'ye önerdi

Maçı anlatan spiker, 29 gol atan oyuncuyu Süper Lig devine önerdi
Çin savaşın 4. gününde harekete geçiyor

Çin savaşın 4. gününde harekete geçiyor: Gerekli adımlar atılacak
Okan Buruk, Juventus'ta hayran kaldığı yıldıza telefon açtı: Galatasaray'a gelir misin?

Juventus'ta hayran kaldığı yıldızı aradı: G.Saray'a gelir misin?
Bakın hangi ülkede yaşıyormuş! Dansıyla olay olan İranlı kız sessizliğini bozdu

Bakın hangi ülkede yaşıyormuş! Dansıyla olay olan İranlı kız sessizliğini bozdu
Netanyahu, Trump'ı savaşa kendisinin çektiği iddialarına kahkaha atarak yanıt verdi

Trump sorusuna kahkahayla cevap verdi
ABD'nin Katar'daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti

Trump'ı çıldırtacak saldırı! Çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti