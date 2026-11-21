(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Bizim mücadelemiz bir parti kavgası değil, memleket mücadelesidir. Artık rakipleri değil, sorunları yenme zamanıdır!" açıklamasında bulundu.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, iktidarı eleştirdiği paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"25 yıldır meydanlarda konuştunuz, seçimler kazandınız, rakiplerinizi yendiniz. Ama sorunları yenemediniz! Muhalefeti yendiniz, faizi yenemediniz. Her seçimden galip çıktınız, yoksulluğu bitiremediniz. Yolsuzluğu, adaletsizliği, çocuklarımızın umutsuzluğunu yenemediniz. Esnafın ticaretini bereketlendiremediniz, çiftçinin alın terinin karşılığını veremediniz. Emekliyi geçindiremediniz, gençlerimize gelecek umudu olamadınız. 25 yıl boyunca siyasi rakiplerinize karşı kazandığınız zaferleri anlattınız. Milletimiz ise aynı sorunlarla mücadele etmeye devam etti. Şimdi karşınızda yalnızca seçim kazanmak için değil, memleketin sorunlarını çözmek için yola çıkmış Anahtar Parti var. Bizim mücadelemiz bir parti kavgası değil, memleket mücadelesidir. Artık rakipleri değil, sorunları yenme zamanıdır!"

Kaynak: ANKA