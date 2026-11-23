Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Bizim hayalini kurduğumuz Türkiye'de kimlik kavgası, değer kavgası olmayacak. Ayrım yapacaksak helalle haram arasında yapacağız. 86 milyon insanımızı aynı memleket idealinde buluşturacağız" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bizim hayalini kurduğumuz Türkiye'de kimlik kavgası, değer kavgası olmayacak. Ayrım yapacaksak helalle haram arasında yapacağız. Liyakatle kayırmacılık arasında yapacağız. Adaletle adaletsizlik arasında yapacağız. Bizim cephemiz ahlakın, liyakatin, alın terinin cephesidir. 86 milyon insanımızı aynı memleket idealinde buluşturacağız."

Kaynak: ANKA