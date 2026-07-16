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Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, gündemi değerlendirdi

Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, gündemi değerlendirdi
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Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, 15 Temmuz'un yıl dönümünde FETÖ'cülüğün bitirilmesi gerektiğini vurguladı, hükümetin vergi yapılandırmasını eleştirdi ve Ahbap Derneği soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Ağıralioğlu, dün "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"nün 10. yıl dönümü olduğunu anımsattı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeleriyle mücadele etmekten daha mühim olanın FETÖ'cülüğü bitirmek olduğunu vurgulayan Ağıralioğlu, FETÖ'cülüğün "devleti kendine ait görmek, hak ettiğine inandığı mevkileri ele geçirmek uğruna her yolu meşru saymak" olduğunu dile getirdi.

Hükümetin, devlet alacaklarının yapılandırılmasına yönelik uygulamaları doğru yönetemediğini öne süren Ağıralioğlu, borcunu zamanında ödeyen mükelleflere sağlanan vergi indiriminin artırılması ve yükümlülüklerini süresinde yerine getirenlerin ödüllendirilmesi gerektiğini söyledi.

Ağıralioğlu, bir gazetecinin, Ahbap Derneğine yönelik soruşturmaya ilişkin sorusu üzerine, öncelikle soruşturmanın tamamlanması gerektiğini belirterek, dernekler üzerinden yapılacak suistimallerin, insanların yardım faaliyetlerine ve ihtiyaç sahiplerine şüpheyle yaklaşmasına neden olabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay
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