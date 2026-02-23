Bakanlığın devreye girdiği otizmli Muhammet, yeni merkezde ailesi ile buluştu

ANTALYA'da yaklaşık 6 aydır bakım merkezinde kalan ağır otizmli Muhammet'in (19) Ordu'ya naklini istemeyen anne Emine Kinvan'ın çağrısı sonrası duruma, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş müdahale etti. Nakli durdurulup, Manavgat'ta bir bakım merkezine gönderilen Muhammet, hafta sonu ailesi ile buluştu.

Kepez ilçesinde yaşayan Emine-Süleyman Kinvan çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü Muhammet, 3 yaşına geldiğinde ailesi, hareketlerinden şüphelendikleri çocuğu doktora götürdü. Kontrolde Muhammet'e, ağır otizm teşhisi konuldu. Bu teşhisten sonra ailenin yaşantısı değişti. Çiftin sonra Ayşegül ve Şeyma adını verdikleri 2 çocukları daha oldu. Ayşegül'e Tip-1 diyabet, Şeyma'ya Serebral Palsi (beyin felci) teşhisi konuldu. Son 2 yıldır saldırgan tavırlarda bulunan, önce eğitim aldığı okulda öğretmenlerini darbeden, son zamanlarda aile üyelerini darbetmeye başlayan ve zaman zaman evdeki eşyalara zarar veren Muhammet, geçen ağustosta ailesinin isteği ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün devreye girmesi sonucu bakım merkezine yerleştirildi.

GÜÇLÜKLE İKNA EDİLEBİLDİ

Bakımevinde 6 aydır kalan Muhammet, bu süreçte zaman zaman ailesi ile bir araya geldi. Ancak kısa süre önce Muhammet'in başka şehre gönderileceği haberi aileyi şoke etti. Oğlunun uyum sağlayamadığı gerekçesiyle kilometrelerce uzaktaki bir şehre gönderilmesini istemeyen anne Emine Kinvan, sesini duyuramadığı gerekçesiyle geçen hafta falezlere çıktı. Yaklaşık 40 metre yükseklikteki falezin kıyısına kadar gidip, burada duran ve çocuğunun Antalya'da kalmasını istediğini söyleyen Kinvan, yaklaşık 2,5 saat süren çabaların sonunda ikna edilebildi.

NAKİL DURDURULDU

Duruma, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş müdahale etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre; Bakan Göktaş, Muhammet Kinvan'ın başka şehre nakledilmemesi ve annesinden ayrılmaması için Manavgat'ta yeni bir bakım ve rehabilitasyon merkezine yerleştirilmesi talimatı verdi. Bakanlık yetkilileri, aileyle iletişime geçerek, aile bütünlüğünün korunması ve Muhammet'in annesinden uzaklaşmaması için nakil sürecinin durdurulduğunu iletti.

OĞLUNA KAVUŞTU

Ordu'ya nakli durdurulan Muhammet, bu hafta sonu Manavgat'taki yeni bakım merkezine yerleştirildi. Oğlu için mücadele eden anne Emine Kinvan ve ailesi, Muhammet'i görmek için merkeze gitti. Yeniden bir araya gelen aile ve Muhammet, büyük mutluluk yaşadı.

