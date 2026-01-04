Haberler

Otobüsü sollamak isterken kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu öldü
İzmir'in Bayraklı ilçesinde, belediye otobüsünü sollamak isteyen motosiklet sürücüsü Cihan Ali Sönmez, dengesini kaybederek kaza geçirdi ve hastanede hayatını kaybetti.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, belediye otobüsünü sollamak isterken kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan Cihan Ali Sönmez (34), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Cihan Ali Sönmez, plakasız motosikletiyle önündeki belediye otobüsünü sollamak istedi. Bu sırada dengesini kaybeden Sönmez'in motosikleti devrildi. Kaskı takılı olmayan Sönmez, savrulup, kaldırıma düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Cihan Ali Sönmez, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatan polis, belediye otobüsü şoförü B.A. (30) ile karşıdan gelen başka bir motosikletin sürücüsü H.K.'yi (37) bilgisine başvurmak üzere emniyete götürdü.

