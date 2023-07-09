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Ağır hasarlı bina tek dokunuşla yerle bir oldu

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen Elazığ'da, yıkımına başlanan ağır hasarlı bina, iş makinesinin dokunmasıyla aniden yıkıldı. Güvenlik kameralarına yansıyan o anlar toz bulutuyla kaplandı.

Ağır hasarlı bina tek dokunuşla böyle yerle bir oldu

ELAZIĞ - Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen iller arasında bulunan Elazığ'da yıkımına başlanan ağır hasarlı bina, iş makinesinin makasının dokunmasıyla yerle bir oldu. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen iller arasından bulunan Elazığ'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. Bu çerçevede, merkeze bağlı Yeni Mahallesi'nde yıkımına başlanan 6 katlı bina, iş makinesinin makasını vurmasıyla bir anda yerle bir oldu. Ortalık toz bulutu ile kaplanırken o anlar hem güvenlik hem de cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Yeşilırmak - Güncel

Kahramanmaraş Elazığ Güncel Haberler

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