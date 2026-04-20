Haberler

Ankara'da babasını öldüren Numan Yasin Zeren'e ağırlaştırılmış müebbet ve 18 yıl hapis cezası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ANKARA'da babası Mehmet Zeren'i (50) öldürüp, annesi Yıldız Zeren'i (48) yaralayan Numan Yasin Zeren (27) ağırlaştırılmış müebbet ve 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

29 Haziran 2023'te meydana gelen olayda Numan Yasin Zeren, uyuşturucu tedavisi görmesini isteyen babası Mehmet Zeren ile tartıştı. Çıkan kavgada Numan Yasin Zeren, babasını 3 yerinden bıçakladıktan sonra durumu komşularına haber vermek isteyen annesi Yıldız Zeren'i de bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan çiftten Mehmet Zeren hayatını kaybetti, Yıldız Zeren ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Gözaltına alınan Numan Yasin Zeren, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Numan Yasin Zeren hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Numan Yasin Zeren ve avukatlar katıldı. Sanık Zeren, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, yaşanan olaydan dolayı pişman olduğunu ifade edip beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, sanığa 'Üst soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Üst soydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan da 18 yıl hapisle cezası verdi. Kararla birlikte sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
TBMM'de 23 Nisan özel oturumu! Kurtulmuş'un koltuğunu bıraktığı isimden tüyleri diken diken eden sözler

Kurtulmuş'un koltuğuna geçti, sözleri tüyleri diken diken etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü'yle ilgili skandal iddia! Öğretmene attığı mesajlar ortaya çıktı

Okul saldırısı sonrası görevden alındı! Skandal yazışma ortaya çıktı
Ünlü markanın bebek mamasında fare zehri çıktı

Türkiye'de de satılan bebek mamasında fare zehiri çıktı
Bu görüntü az önce çekildi! Göz gözü görmüyor

Bu görüntü az önce çekildi! Göz gözü görmüyor
Kadir Doğulu'dan doğum günü mesajı: Savaşmayın sevişin, bakın biz başladık

"Savaşmayın sevişin! Bakın biz başladık"
Görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü'yle ilgili skandal iddia! Öğretmene attığı mesajlar ortaya çıktı

Okul saldırısı sonrası görevden alındı! Skandal yazışma ortaya çıktı
12 yıl sonra ortaya çıkan görüntü: Barış Alper Yılmaz HES eyleminde

Eylemdeki bu çocuğu şimdilerde bütün Türkiye tanıyor
Sosyal medya fenomeni yarış sırasında öldü

Sosyal medya fenomeni yarış sırasında öldü