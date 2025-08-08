Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, Köy Ziyaretleri Gerçekleştirdi

Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, köyleri ziyaret etti.

Ağın Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Yılmaz, Bademli, Pul ve Öğrendik köylerine yaptığı ziyaretlerde vatandaşlarla bir araya geldi.

Köy sakinlerinin sorun ve taleplerini dinleyen Yılmaz, ziyaretlerle amaçlarının sorunları tespit etmek ve çözüme kavuşturmak olduğunu belirtti.