Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, Köy Ziyaretleri Gerçekleştirdi
Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, Bademli, Pul ve Öğrendik köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretlerin amacı, köy sakinlerinin sorun ve taleplerini dinlemek ve çözüm bulmak olarak açıklandı.
Ağın Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Yılmaz, Bademli, Pul ve Öğrendik köylerine yaptığı ziyaretlerde vatandaşlarla bir araya geldi.
Köy sakinlerinin sorun ve taleplerini dinleyen Yılmaz, ziyaretlerle amaçlarının sorunları tespit etmek ve çözüme kavuşturmak olduğunu belirtti.
Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel