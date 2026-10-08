Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, Hüseyin Taşbaşı İlkokulu'nda öğrencilerle buluştu

Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, Hüseyin Taşbaşı İlkokulu'nda öğrencilerle buluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'ın Ağın ilçesinde Kaymakam Tuğçe Yılmaz, Hüseyin Taşbaşı İlkokulu'nu ziyaret ederek birinci sınıf öğrencilerinin uyum sürecine destek verdi. Yılmaz, öğrencilerle sohbet edip başarı diledi; ziyarete belediye başkanı, milli eğitim müdürü ve emniyet amiri de eşlik etti.
Elazığ'ın Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, Hüseyin Taşbaşı İlkokulunu ziyaret etti.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Yılmaz, birinci sınıf öğrencilerinin okula uyum süreçlerine destek olmak ve heyecanlarına ortak olmak amacıyla sınıfları ziyaret etti.
Öğrencilerle yakından ilgilenen Yılmaz, çocuklarla sohbet ederek eğitim hayatlarında başarılar diledi.
Kaymakam Yılmaz'a, Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Reşat Cengiz ve İlçe Emniyet Amiri Nusret Turan da eşlik etti.
Kaynak: AA