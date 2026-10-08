Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, Hüseyin Taşbaşı İlkokulu'nda öğrencilerle buluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Elazığ'ın Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, Hüseyin Taşbaşı İlkokulunu ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Yılmaz, birinci sınıf öğrencilerinin okula uyum süreçlerine destek olmak ve heyecanlarına ortak olmak amacıyla sınıfları ziyaret etti.

Öğrencilerle yakından ilgilenen Yılmaz, çocuklarla sohbet ederek eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Kaymakam Yılmaz'a, Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Reşat Cengiz ve İlçe Emniyet Amiri Nusret Turan da eşlik etti.

Kaynak: AA