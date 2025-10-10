Ağın Kaymakamı Filistin Temalı Sergiyi Ziyaret Etti

Elazığ'ın Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, Filistin temalı sergiyi gezdi.

Ağın Kaymakamı Yılmaz, İbrahim Uçkunkaya Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde düzenlenen Filistin temalı resim sergisini gezdi, sergi hakkında bilgi aldı.

Filistin'e destek ve farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan sergi için öğrencileri tebrik eden Yılmaz'a, İlçe Milli Eğitim Müdürü Oğuz Sırlıer de eşlik etti.