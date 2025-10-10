Haberler

Ağın Kaymakamı Filistin Temalı Sergiyi Ziyaret Etti

Ağın Kaymakamı Filistin Temalı Sergiyi Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'ın Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, İbrahim Uçkunkaya Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde düzenlenen Filistin temalı resim sergisini gezerek, öğrencilere destek verdi.

Elazığ'ın Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, Filistin temalı sergiyi gezdi.

Ağın Kaymakamı Yılmaz, İbrahim Uçkunkaya Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde düzenlenen Filistin temalı resim sergisini gezdi, sergi hakkında bilgi aldı.

Filistin'e destek ve farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan sergi için öğrencileri tebrik eden Yılmaz'a, İlçe Milli Eğitim Müdürü Oğuz Sırlıer de eşlik etti.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
Trump'ın hayali suya düştü! İşte Nobel Barış Ödülü'nün sahibi

Trump'ın hayali suya düştü! İşte Nobel Barış Ödülü'nün sahibi
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Biz, Türkiye'yi tehdit etmek için çok küçüğüz

"Türkiye'yi tehdit etmek için çok küçüğüz"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taraftarlar duyunca heyecandan uyuyamayacak! Sadettin Saran ilk transferini yapıyor

İlk transferini yapıyor! Taraftarlar duyunca heyecandan uyuyamayacak
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Biz, Türkiye'yi tehdit etmek için çok küçüğüz

"Türkiye'yi tehdit etmek için çok küçüğüz"
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.