Ağın'da Muharrem Ayı Dolayısıyla Aşure Etkinliği Düzenlendi

Ağın'da Muharrem Ayı Dolayısıyla Aşure Etkinliği Düzenlendi
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Elazığ'ın Ağın ilçesinin Beyelması köyünde muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe katılanlara aşure ikramı yapıldı ve Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar ile köy muhtarı Ümit Ünal, katılımcılara teşekkür etti.

Elazığ'ın Ağın ilçesinin Beyelması köyünde muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği düzenlendi.

Muhtarlık ve Köy Derneğince köydeki bahçede düzenlenen etkinliğe katılanlara aşure ikramı yapıldı.

Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, "Dostluğun, paylaşımın ve güzelliğin olduğu her yerde varız. Azınız çok olsun, hastalar şifa bulsun, hayrınız kabul olsun." dedi.

Köy muhtarı Ümit Ünal da bu etkinliğe katılan ve katkı sunan herkese teşekkür ettiklerini söyledi.

Etkinlikte daha sonra Ağınlı şair Ergün Yılmaz tarafından şiir okundu.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
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