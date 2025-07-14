Ağın'da Muharrem Ayı Dolayısıyla Aşure Etkinliği Düzenlendi

Elazığ'ın Ağın ilçesinin Beyelması köyünde muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği düzenlendi.

Muhtarlık ve Köy Derneğince köydeki bahçede düzenlenen etkinliğe katılanlara aşure ikramı yapıldı.

Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, "Dostluğun, paylaşımın ve güzelliğin olduğu her yerde varız. Azınız çok olsun, hastalar şifa bulsun, hayrınız kabul olsun." dedi.

Köy muhtarı Ümit Ünal da bu etkinliğe katılan ve katkı sunan herkese teşekkür ettiklerini söyledi.

Etkinlikte daha sonra Ağınlı şair Ergün Yılmaz tarafından şiir okundu.