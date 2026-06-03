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Ağın Halk Eğitim Merkezinin yıl sonu sergisi açıldı

Ağın Halk Eğitim Merkezinin yıl sonu sergisi açıldı
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Ağın Halk Eğitim Merkezi tarafından Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında düzenlenen yıl sonu sergisi, belediye başkanı ve ilçe protokolünün katılımıyla açıldı.

Ağın Halk Eğitim Merkezi tarafından Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında düzenlenen yıl sonu sergisi açıldı.

Ağın Abdullah Lütfü Halk Eğitim Merkezi'nde kursiyerlerin yıl boyunca yaptığı el emeği ürünlerin yer aldığı serginin açılışı için tören düzenlendi.

Açılışta konuşan Belediye Başkanı Şeref Çakar, serginin düzenlenmesinde emeği geçen öğretmenlere ve kursiyerlere teşekkür etti.

Ağın Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hacı Oruç da sergiye katılanlara teşekkür etti.

Açılışa, İlçe Emniyet Amiri Sevil Ardıç, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Reşat Cengiz, öğretmenler ve kursiyerler katıldı.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan
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