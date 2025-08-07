Ağın'da Çevre Temizliği Etkinliği Düzenlendi

Ağın'da Çevre Temizliği Etkinliği Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'ın Ağın ilçesinde Kaymakam Tuğçe Yılmaz ve Belediye Başkanı Şeref Çakar'ın katılımıyla 'Temiz bir gelecek, temiz bir Ağın' sloganıyla çevre temizliği etkinliği gerçekleştirildi.

Elazığ'ın Ağın ilçesinde, Kaymakam Tuğçe Yılmaz ile Belediye Başkanı Şeref Çakar'ın katılımıyla çevre temizliği etkinliği yapıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakamlık öncülüğünde "Temiz bir gelecek, temiz bir Ağın" sloganıyla çevre temizliği yapıldı.

Badem Adası mevkisinde düzenlenen etkinliğe, Kaymakam Tuğçe Yılmaz, Belediye Başkanı Şeref Çakar, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
Çalışanlar yorgunluktan bayılırken ünlü zincir marketten tepki çeken karar

Çalışanlar yorgunluktan bayılırken zincir marketten tepki çeken karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Asensio ezeli rakibe gidiyor

Fenerbahçe'nin bitiremediği Asensio ezeli rakibe gidiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.