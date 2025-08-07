Ağın'da Çevre Temizliği Etkinliği Düzenlendi

Elazığ'ın Ağın ilçesinde, Kaymakam Tuğçe Yılmaz ile Belediye Başkanı Şeref Çakar'ın katılımıyla çevre temizliği etkinliği yapıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakamlık öncülüğünde "Temiz bir gelecek, temiz bir Ağın" sloganıyla çevre temizliği yapıldı.

Badem Adası mevkisinde düzenlenen etkinliğe, Kaymakam Tuğçe Yılmaz, Belediye Başkanı Şeref Çakar, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.