Haberler

Ağın Belediyesi Çevre ve Yol Düzenleme Çalışmalarına Devam Ediyor

Ağın Belediyesi Çevre ve Yol Düzenleme Çalışmalarına Devam Ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çevre düzenlemesi ve kilitli parke yapım çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. Mahallelerin altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Ağın Belediyesi, çevre ve yol düzenleme çalışmasını sürdürüyor.

Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, yaptığı açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince çevre düzenlemesi ve kilitli parke yapım çalışması yürütüldüğünü belirtti.

Vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek ve mahallelerin altyapı ile üstyapı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çalışmaya devam ettiklerini bildiren Çakar, emeği geçenlere teşekkür etti.

Akpınar Mahallesi'nde foseptik alanı inşaatı, Şenpınar Mahallesi'nde ise kilit parke çalışmalarının tamamlandığını belirten Çakar, ilçenin her noktasına eşit ve kaliteli hizmet götürmeye devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
Parfüm deposundaki yangında hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belli oldu

Parfüm deposundaki yangında vefat eden 6 kişinin kimlikleri belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih Ürek'in kardeşleri hastanede karşı karşıya geldi

Fatih Ürek yaşam savaşı verirken hastanede kriz çıktı
Gözlerden uzak yaşayan Berat Albayrak ve Esra Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Gözlerden uzak yaşayan Berat ve Esra Albayrak'tan sürpriz ziyaret
Kıvanç Tatlıtuğ, yakın arkadaşı Kıvanç Kasabalı'yı acı gününde yalnız bırakmadı

Ünlü ismin acı günü! Tatlıtuğ yakın arkadaşını yalnız bırakmadı
Messi Galatasaray'a mı geliyor? Resmi açıklama geldi

Messi Aslan mı oluyor? Resmi açıklama geldi
Fatih Ürek'in kardeşleri hastanede karşı karşıya geldi

Fatih Ürek yaşam savaşı verirken hastanede kriz çıktı
İlçede 'kırmızı altın' mucizesi! İlk hasadında 150 gram ürün elde etti

İlçede 'kırmızı altın' mucizesi! İlk denemesinde 150 gram elde etti
Nilperi Şahinkaya yeni bir aşka yelken açtı

Eski defter kapandı! Nilperi Şahinkaya yeni aşkını ilan etti
Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fenerbahçe'de de yaptı

Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fener'de de yaptı
Dursun Özbek'ten bomba Fransızca röportaj

Dursun Özbek'ten bomba röportaj
Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor

Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor
Dünya devinden Fenerbahçe'nin yıldızına teklif! Bir saniye düşünmeden yanıtladı

Fener'in yıldızına dev teklif! Bir saniye bile düşünmeden yanıtladı
Kocaeli'nde parfüm deposunda yangın! 6 kişi hayatını kaybetti, soruşturma başlatıldı

Parfüm deposunda büyük yangın! 6 kişi hayatını kaybetti
Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet Çetin'in isyanı olay oldu

Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet'in isyanı olay oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.