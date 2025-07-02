Ağın Belediye Başkanı'ndan Kaymakam Yılmaz'a Ziyaret

Ağın Belediye Başkanı'ndan Kaymakam Yılmaz'a Ziyaret
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Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, Ağın Kaymakamlığına atanan Tuğçe Yılmaz'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu ve birlikte çalışarak ilçenin ihtiyaçlarına çözüm üretme konusundaki kararlılıklarını dile getirdi.

Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, Ağın Kaymakamlığına atanan Tuğçe Yılmaz'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Ağın Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çakar, Kaymakam Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çakar, ilçenin ihtiyaçlarına birlikte çözüm üreteceklerini, vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için çalışacaklarını belirtti.

Çakar, Yılmaz'ın yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
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