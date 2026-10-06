AGD Gölbaşı Temsilciliği, Kaymakam Rüstemoğlu'na sabah namazı programını anlattı

AGD Gölbaşı Temsilciliği, Kaymakam Rüstemoğlu'na sabah namazı programını anlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AGD Gölbaşı Temsilciliği yetkilileri, Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette 'Ödüllü Sabah Namazı Buluşmaları' programı hakkında bilgi verildi; 11 Ekim'de Bilal-i Habeşi Camisi'nde başlayacak programın her hafta farklı bir camide yapılması planlanıyor.
Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Gölbaşı Temsilciliği yetkilileri, Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu'nu ziyaret etti.
Ziyarette Kaymakam Rüstemoğlu'na, dernek tarafından düzenlenecek "Ödüllü Sabah Namazı Buluşmaları" programı hakkında bilgi verildi.
Bilal-i Habeşi Camisi'nde 11 Ekim'de başlayacak programın, her hafta farklı bir camide gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Kaynak: AA