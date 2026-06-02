Haberler

AGC ile Nürnberg Basın Kulübü'nün kardeşliğinin 22. yılında gala düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya Gazeteciler Cemiyeti ile Nürnberg Basın Kulübü arasındaki kardeşlik ilişkisinin 22. yılı, Almanya'da düzenlenen gala gecesiyle kutlandı. Gecede karşılıklı hediyeleşme ve dostluk vurgusu yapıldı.

Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) ile Nürnberg Basın Kulübü'nün (Presseclub Nürnberg) kardeşliğinin 22. yılı dolayısıyla gala gecesi yapıldı.

Nürnberg Basın Kulübü Başkanı Siegfried Zelnhefer'in ev sahipliğinde, Almanya'nın Nürnberg kentinde AGC Başkanı İdris Taş ve beraberindeki heyetin temasları sürdü.

Antalya ve Nürnberg arasındaki dostluğun 22. yılı dolayısıyla Nürnberg Basın Kulübü'nde gala düzenlendi. Gecede, AGC ile Nürnberg Basın Kulübü'nün 2004 yılında imzalanan protokol kapsamında başlayan kardeşliğinin önemi anlatıldı.

Zelnhefer, burada yaptığı konuşmada, kulüplerinin bulunduğu binanın 1897'de inşa edildiğini, önemli bir mekanda hizmet verdiklerini söyledi.

İki şehir arasındaki kardeşliğin 22 yıldan daha fazla olduğunu anlatan Zelnhefer, karşılıklı olarak her sene birbirlerini ziyaret ederek, dostluğu sürdürdüklerini ifade etti.

"Antalyalı meslektaşlarımızdan çok şey öğrendik"

Karşılıklı ilişkilerin önemine işaret eden Zelnhefer, şunları kaydetti:

"Antalyalı meslektaşlarımızdan çok şey öğrendiğimizi düşünüyorum. Mutlaka onlar da bizden bir şeyler kapmıştır. Bu kardeşlik ilişkisini, karşılıklı kurulacak köprünün çabası olarak görmek istiyoruz. Bu çabada çok başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Uzun yıllardır devam ettirdiğimiz kardeşlik ilişkisi benzeri olmayan bir durum. Başka cemiyetlerde veya meslek örgütlerinde buna benzer kardeşlik ilişkisi yoktur."

AGC Başkanı İdris Taş da en kutsal duygunun sevgi olduğunu, paylaştıkça iki katına çıktığını ifade etti. Kardeşlik ilişkilerine katkı sunanlara teşekkür eden Taş, kardeşlik ilişkisinin süreceğini anlattı.

Nürnberg Basın Kulübü Başkanı Zelnhefer, Taş ve beraberindeki gazetecilere çeşitli hediyeler takdim etti.

Taş da Zelnhefer ve yönetim kurulu üyelerine kardeşliğin 20. yılına özel hazırladıkları dergi ile AGC logolu kalem hediye etti.

Heyetin diğer ziyaretleri

Öte yandan, Orta Frankonya Emniyet Müdürü Gernot Rochholz, Antalyalı heyeti kabul etti. Ziyarette, Rochholz ile basından sorumlu polis müdürü Andreas Grammlich, emniyetin çalışmaları ve basın ilişkileri hakkında bilgi verdi, sunum yaptı.

Grammlich, Almanya genelinde 1991'de gazetelerin toplam tirajı 27 milyon iken, 2025'te 10 milyona kadar gerilediğini dile getirdi.

Ardından, Nürnberg Nachrichten Gazetesi ziyaretinde ikici Genel Yayın Yönetmeni Armin Jelenick, medya grubu yöneticisi Sigrun Albert, yapay zeka uzmanı Benjamin Huck ve gazetecinin Yerel Haberler Şefi Volkan Altunordu, bilgi verdi.

Kaynak: AA / Ayşe Yıldız
Trump: Önümüzdeki hafta Hürmüz Boğazı'nı açacak anlaşmaya varabiliriz

Söylediği gerçekleşirse piyasalar bayram eder
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avrupa'nın en büyük savunma ve güvenlik fuarının kapıları İsrail'e kapandı

Macron'dan Netanyahu'yu küplere bindirecek karar: Kapıları kapadı

Travis Scott geri adım attı: İstanbul paylaşımını hesabından sildi

Ünlü rapçi geri adım attı: İstanbul paylaşımını hesabından sildi
İntihar edecekken ikna edildi, polisin elinden kaçıp dakikalarca gazeteciyi kovaladı

İntihar edecekken ikna edildi, polisin elinden kaçıp onu kovaladı
Ünlü oyuncunun cesedi nehirden çıkarıldı, ölümü şüpheli bulundu

Kayıp olarak aranıyordu: Ünlü oyuncunun cesedi nehirden çıkarıldı

Selena Gomez, yetişkin içerikli filmde oynamak için sabırsızlanıyor

+18 filmde rol almak için sabırsızlanıyor

Akçakoca Belediyesi AK Parti'ye geçti, seçim sonrası kavga çıktı

Belediye AK Parti'ye geçti, ortalık karıştı
TBMM'den Özgür Özel'in grup toplantısına onay

Özgür Özel'in TBMM'den beklediği haber geldi